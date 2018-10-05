День усмішки: наберіться позитиву

Сьогодні у світі відзначають Всесвітній день усмішки. Щороку свято припадає на першу п’ятницю жовтня.

Його почали святкувати у 1963 році. Тоді компанія State Mutual Life Assurance Company of America звернулась з проханням до художника Гарві Белла придумати який-небудь яскравий символ – візитну картку компанії.

Буквально за 10 хвилин Гарві придумав і намалював так званий смайлик. Успіх такої візитки перевершив всі очікування – через кілька місяців було випущено понад 10 тис. значків.

Зовсім скоро миле обличчя з усмішкою стало з’являтися на футболках, конвертах, листівках. Навіть поштове відомство США випустило марку з цим символом.

Белл вірив, що створений ним смайл давно перестав бути комерційним символом, а став інтернаціональним символом гарного настрою і усмішки.

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Тоді він вирішив створити Всесвітній день усмішки, який із 1999 року відзначають у першу п’ятницю жовтня.

Девізом свята стала фраза: Зроби добру справу. Допоможи хоча б одній людині усміхнутися.

Факти ICTV пропонують подивитись смішне відео про тварин і усміхнутись. Хорошого настрою!

До слова, з нагоди свята Факти ICTV дізналися, як зберегти вашу голлівудську посмішку і здоров’я зубів на довгі роки.

Опубліковано Жовтень, 05 в 12:30



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