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Во Франции конь сбежал с гонок и ворвался в кафе

Лошадь, забежавшая в кафе во Франции, сильно напугала посетителей.

В пригороде французской столицы в кафе забежала лошадь. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.

Судя по кадрам, столики кафе опустели мгновенно. Но, к счастью, никто из посетителей не пострадал, целой осталась и посуда.

Читайте: В зоне ЧАЭС из радиоактивного водоема спасли лося

Позже стало известно, что конь убежал со стадиона, где происходили гонки.

К слову, ранее камеры сняли лошадь, которая случайно зашла в магазин на автозаправке.

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