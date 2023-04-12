Депортация детей из Херсонской области — зачем оккупанты похищают украинских сирот

Россия депортировала из Украины более 19 тысяч детей. Таковы данные сайта “Дети войны”. Наибольший акцент захватчики делают на детей – сиротах из оккупированных территорий. Во-первых, родные их не будут искать, во-вторых, детей рассматривают как своеобразное оружие против Украины. Эту теорию подтверждает Владимир Сагайдак. Он – директор Центра социально-психологической реабилитации детей. Шесть месяцев в течение оккупации он прятал от россиян 52 ребенка и делал все, чтобы их насильственно не депортировали.

История Владимира Сагайдака напоминает и детектив, и триллер, и немного мелодраму. Под носом у россиян, рядом с захваченным Херсоном, в заложниках оставалось 52 ребенка. Все они – воспитанники Центра социально-психологической реабилитации. У кого-то есть проблемные родители. А кто-то – сирота. На таких детей особенно охотится Россия.

— История показывает, что 9 лет войны в Украине происходило в Донецке и Луганске. Оттуда тоже вывозили детей, говорит директор Центра социально психологической реабилитации детей Владимир Сагайдак. — Мы не понимали, что это так. Как на нас могли напасть и что делать дальше. Мы пытались детей успокаивать, что завтра, может, будет лучше, все стихнет, что будет хорошо, что нас отобьют, говорит воспитательница-методист Центра социально-психологической реабилитации детей Оксана Коваль.

Поначалу россиянам было не до депортации. Они закреплялись, их сильно бомбили в Чернобаевке, которая была видна прямо из окон центра. Снаряды падали даже рядом со зданием.

— Мы объясняли, что у нас Чернобаевка. Взрывы были и днем и ночью. Очень низко летели вертолеты, можно было пилотов увидеть, говорит воспитательница-методист Центра социально-психологической реабилитации детей Оксана Коваль.

Дети перешли на подпольное существование, спали в укрытии в одежде. На окна воспитатели вешали покрывала, а кровати отставляли подальше от окон, чтобы защитить детей.

— Старшим детям мы говорили, что это война. Мы говорили прямо, что Россия напала на Украину. Чтобы нас не нашли, мы гуляли во дворике. Дети не кричали, они не играли. Они бегали, но без шума, – рассказывает директор Центра социально-психологической реабилитации детей Владимир Сагайдак. — Дети сильно поменялись. Они так сплотились. И вот они поняли, что нас мало. Старшие стали помогать и смотреть за младшими детьми, говорит воспитательница-методист Центра социально-психологической реабилитации детей Оксана Коваль.

Преподавателей в заведении не хватало. Кто-то уехал, кого-то на работу не пускали оккупанты. Детей начали возвращать в биологические семьи. Если они были. Но некоторых забирали себе домой воспитатели.

— Мы создавали легенду на каждого ребенка. Потому что трудно было объяснить, почему у воспитателя появилось трое детей. С неба упали?, говорит директор Центра социально-психологической реабилитации детей Владимир Сагайдак.

Трех малышей – забрала к себе госпожа Оксана.

— Самому маленькому — Мише, 3 годика. И он почему-то ко мне и мужу привязался сильно. И вы знаете. мне кажется, что в то время он был самым счастливым ребенком, потому что мы его к себе в постель брали. Мы когда детей забрали к себе, начали думать, а что говорить откуда дети? Мы придумали, что они мои племянники, рассказывает воспитательница-методист Центра социально-психологической реабилитации детей Оксана Коваль.

Центр реабилитации, кажется, дразнился с россиянами. До июня здесь висел украинский флаг.

— У нас уже было сильное предчувствие, что над нами облака темные уже близко – близко. Мы пошли на хитрость. Попросили ребенка снять флаг, будто надо его немного постирать, подшить, потому что ветер его растрепал. Ребенок снял флаг, и мы его спрятали. И уже через четыре дня к нам пришли россияне, – рассказывает директор Центра социально-психологической реабилитации детей Владимир Сагайдак.

Первый вопрос был: где у вас здесь дети? На тот момент в заведении было только пять старших, которые вскоре поступили в ПТУ. В октябре россияне стали настойчивее.

— Нам предлагали, я бы сказал, скрытую форму депортации. Уехать в Крым, поехать на экскурсии. Уехать на оздоровление. Но я под разными предлогами отказывался, говорит директор Центра социально-психологической реабилитации детей Владимир Сагайдак.

Тогда истории о депортациях уже стали нормой. Сирот вывозили прежде всего. Без лирики и пояснений. Так, через Херсон в Крым переправили детей некоторых заведений оккупированной Николаевской области. Зачем – догадаться нетрудно.

— Это дети сироты. Их перевоспитать, да сделать солдатиков, оторвать население от своих корней, говорит директор Центра социально-психологической реабилитации детей Владимир Сагайдак.

Владимир Сагайдак не исключает, что кто-то из детей, живших здесь, сейчас может быть среди депортированных. Но, по крайней мере, он сделал все, чтобы этого не произошло. Между тем заведение ждет новых воспитанников. Главное, чтобы по Херсону перестали стрелять.

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