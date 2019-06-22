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Государственные услуги онлайн – программа Леси Чмиль на Новых лидерах 2

Государство в смартфоне. Это не только лозунг новой президентской команды, но и реальный процесс перехода различных государственных услуг в онлайн. Сейчас таких электронных сервисов уже более 120. Но популярные пока единицы. Новым электронным услугам банально не хватает рекламы. Исправить это собирается участница второго сезона проекта Новые лидеры Леся Чмиль.

Получить справку, зарегистрировать авто или земельный участок и даже открыть собственный бизнес. Все это в Украине с недавних пор можно сделать он-лайн. Больше никаких чиновничьих кабинетов и очередей – только компьютер и интернет. Новые государственные сервисы изрядно оценили и молодые родители: ведь оформить пособие по рождению ребенка также стало значительно быстрее и комфортнее – в он-лайн.

Еще один пример успешного сервиса – электронный кабинет водителя. Эта услуга не только значительно ускорила процесс регистрации машины, но и позволила избежать мошенничества при покупке подержанного автомобиля.

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Электронных государственных услуг в Украине – уже более 120. Но, к сожалению, они еще не столь популярны. Новым сервисам не хватает элементарной промо-кампании. Исправить это планирует участница второго сезона проекта Новые лидеры Леся Чмиль. Делу электронных государственных услуг она отдала последние 4 года. Поэтому убеждает: электронные сервисы действительно стоят того, чтобы ими пользовались миллионы украинцев. Надо только показать, насколько они удобны и полезны.

И потом, как надеется Леся Чмиль, что украинцы не будут терять свое время в очередях к чиновникам, получая большинство государственных услуг именно он-лайн.

К слову, уменьшение популярности курения: идея Дмитрия Купыры в Новых лидерах 2.

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