Державні послуги онлайн – програма Лесі Чміль на Нових лідерах 2

Держава в смартфоні. Це не лише гасло нової президентської команди, а й реальний процес переходу різноманітних державних послуг в он-лайн. Нині таких електронних сервісів уже понад 120. Та популярні поки одиниці. Новим електронним послугам банально не вистачає реклами. Виправити це збирається учасниця другого сезону проекту Нові лідери Леся Чміль.

Отримати довідку, зареєструвати авто чи земельну ділянку та навіть відкрити власний бізнес. Усе це в Україні віднедавна можливо зробити он-лайн. Більше жодних чиновницьких кабінетів і черг – лише комп’ютер та інтернет. Нові державні сервіси неабияк оцінили й молоді батьки: адже оформити допомогу по народженню дитини також стало значно швидше та комфортніше – в он-лайн.

Ще один приклад успішного сервісу – електронний кабінет водія. Ця послуга не лише значно пришвидшила процес реєстрації машини, а й дала змогу уникнути шахрайства при купівлі вживаного автомобіля.

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Електронних державних послуг в Україні – вже понад 120. Та, на жаль, вони ще не настільки популярні. Новим сервісам бракує елементарної промо-кампанії. Виправити це планує учасниця другого сезону проекту Нові лідери Леся Чміль. Справі електронних державних послуг вона віддала останні 4 роки. Тож переконує: електронні сервіси справді варті того, аби ними користувалися мільйони українців. Треба тільки показати, наскільки вони зручні та корисні.

І згодом, як сподівається Леся Чміль, українці не втрачатимуть свій час у чергах до чиновників, отримуючи більшість державних послуг саме он-лайн.

До слова, зменшення популярності куріння: ідея Дмитра Купири у Нових лідерах 2.

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