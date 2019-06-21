Уменьшение популярности курения: идея Дмитрия Купыры в Новых лидерах 2

Дмитрий Купыра – участник проекта Новые лидеры 2 мечтает, чтобы украинцы дышали чистым воздухом, а не убийственным дымом. Он убежден, что для этого нужно бороться за то, чтобы люди и не начинали курить. А для этого надо убрать наружную рекламу, запретить продажу электронных сигарет детям, убрать привлекательность из пачек.

Дмитрий демонстрирует пачки сигарет разных стран. Если к британскому табачному изделию касаться не хочется, то к украинскому яркому аналогу рука тянется.

Убрать наружную рекламу с табачных киосков, убрать привлекательность из пачек, запретить продавать электронные сигареты детям – это все может принести Украине дополнительные 12,5 млрд грн. По оценкам Оксфордского университета именно такие потери от смерти трудоспособных курильщиков.

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Пока же Дмитрию удалось выиграть один бой: подписать с Министерством финансов 7-летний проект ежегодного подорожания сигарет на треть. И уже есть результат: на 10% сократилось количество проданных сигарет в 2018.

Сейчас каждый 5 ребенок от 13 до 15 лет курит электронную сигарету, продажа которых несовершеннолетним разрешена законодательством. Поэтому к взрослым курильщикам приобщается 220-тысячная армия юных любителей затянуться.

К слову, Факты ICTV рассказывали о проекте Гатиятуллина на Новых лидерах 2.

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