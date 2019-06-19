Создать в Украине систему военной юстиции: Татьяна Блистив в Новых лидерах 2

Опыт работы на государственной службе, навыки написания законопроектов и неисчерпаемый запас энергии – Татьяна Блистив участвует в программе Новые лидеры по непростым, но важным проектом.

Она хочет создать в Украине систему военной юстиции, крайне необходимой в процессе реинтеграции временно оккупированных территорий.

Проект Татьяны касается реформирования службы правопорядка и военной прокуратуры. В условиях войны и оккупации Украины нужны специалисты, разбирающиеся именно в военных преступлениях и проблемах оккупированных территорий.

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Система военной юстиции нужна для расследования преступлений совершенных военными, эти материалы могут стать основой для международных судебных процессов против России, инициированных Украины.

Татьяна убеждена – на создания системы военной юстиции должно хватить средств, выделенных на финансирование Службы правопорядка, в системе Министерства обороны и военной прокуратуры, которая реформируется. Соответствующий законопроект Татьяна Блистив уже написала вместе с командой экспертов, однако впереди много работы.

Татьяна Блистив бывшая руководительница секретариата парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, однако после государственной службы, не оставляет свою идею. За силами и вдохновением, женщина приходит в столичный ботсад – в буковый лес, который напоминает ей о родной Буковине.

В проект Новые лидеры Татьяна Блистив пошла за медийной поддержкой. Она хочет убедить людей, что возвращение территорий – не менее важный вопрос чем пенсии и тарифы.

Напомним, участник проекта Новые лидеры эксперт по инновационному развитию Павел Рыжий предлагает объединенным территориальным общинам воплощать собственные идеи.

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