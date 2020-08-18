Дешево та екологічно. У Дніпрі ентузіасти перетворили Таврію на електромобіль

Дніпровські інженери подолали 800 кілометрів на Таврії, яку перетворили на електромобіль. Це не перший перероблений ентузіастами автомобіль, однак чи не найцікавіший.

Адаптували машину протягом двох років, а витратили на це понад $5 тис. Результатом винахідники задоволені – лише одна зупинка на дозарядку.

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Новий двигун українського виробництва та портативний пауербенк на колесах – і старенька Таврія стала електромобілем. Перевірили авто в дорозі із Дніпра до Азовського узбережжя – 350 кілометрів подолали за шість годин. На зарядку витратили всього 29 грн.

Експериментували над автівкою просто в гаражі. Кажуть, що неодноразово переробляли елементи і додавали деталі. Та вже з перших спроб технічні характеристики задовольняли інженерів. Швидкість електромобіля – до 120 км/год.

Після першого серйозного тест-драйву в поїздці до Берліна хлопці суттєво вдосконалили своє дітище. На всі переробки пішло два роки.

Фактично від Таврії тут залишився хіба що каркас. В автівці немає вихлопної, радіатора і бензобака. Та головне – електрокар не забруднює довкілля, а працює тихіше за інші машини.

Ще одна перевага – авто дешеве в обслуговуванні. А відбити вкладені в переробку гроші можна вже за рік. Стояти в гаражі електрокар точно не буде – запевняють мандрівники.

На Миколаївщині пенсіонер зробив електромобіль з дивана

Миколаївський пенсіонер зробив електромобіль з непотребу. У хід пішла фанера від старого дивану і ящика з-під електричного піаніно. З магазину в машині тільки двигуни і акумулятори.

Богдан Адамович – вчитель фізики, керував шкільним гуртком юного техніка. Його учні отримували призи за механічні розробки. На пенсії чоловік вирішив зробити щось для себе.

Більшість деталей перероблені з непотребу. Оригінальні лише два двигуни і гелієві акумулятори. На них можна проїхати 25 км зі швидкістю 20 км/год.

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