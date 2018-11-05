Дешевле, чем за рубежом. В Киеве открыли конную школу

Уже конная школа Инны Логутенковой работает в Киеве, а вскоре откроется в городах-миллионниках, и за рубежом. Идея не нова, но уникальна. Не всем по карману купить и содержать лошадь.

Лошади в школе Инны подбирать в зависимости от уровня подготовки. Но самое главное – квалифицированные тренеры. Все будут проходить стажировку в Бельгии.

А современные технологии позволяют заниматься с самой Инной в любое время. Уникальное изобретение – видеотренер. Где бы ни был наставник – через интернет он может провести занятия.

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За учеником следить робот с видеокамерой. Тренер наблюдает через экран компьютера, а инструкции передает через наушник. Эта система – разработка украинцев. Она позволяет Инне одновременно готовить спортсменов в разных уголках мира.

Занятия в школе платное, но все равно в 4-5 раз дешевле, чем за рубежом. А для особо одаренных выделят несколько грантов.

К слову, по 15 тыс. грн на самосовершенствование: Фонд Украина наградил лучших студентов.

Опубликовано Ноябрь, 05 в 18:06



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