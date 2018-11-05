Дешевше, ніж закордоном. У Києві відкрили кінну школу

Уже кінна школа Інни Логутенкової працює в Києві, а незабаром відкриється в містах-мільйонниках, та за кордоном. Ідея не нова, але унікальна. Не всім по кишені купити та утримувати коня. Лише вартість спорядження для верхової їзди стартує від тисячі євро. Додайте до цього послуги лікаря, ветеринара, а також корм і власний час – вийде чимала сума.

Коня в школі Інни підбиратимуть залежно від рівня підготовки. Але найголовніше – кваліфіковані тренери. Всі стажуватимуться у Бельгії.

А сучасні технології дозволяють займатися із самою Інною у будь-який час. Унікальний винахід – відеотренер. Де б не був наставник – через Інтернет він може провести заняття.

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За учнем стежитиме робот з відеокамерою. Тренер спостерігає через екран комп’ютера, а інструкції передає через навушник. Ця система – розробка українців. Вона дозволяє Інні одночасно готувати спортсменів у різних куточках світу.

Заняття в школі платне, але все одно в 4-5 разів дешевше, ніж за кордоном. А для особливо обдарованих виділять кілька грантів.

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Опубліковано Листопад, 05 в 18:06



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