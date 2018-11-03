Медиа и публичное управление: проект “Я смогу!» от фонда Елены Пинчук
Телевидение – ее детская мечта. Но только сейчас 18-тилетняя студентка Украинской академии лидерства окончательно решила – сможет. Станет известной журналисткой. Такой, как ведущая Фактов Елена Фроляк. Ее кумир.
Не останавливаться, читать и развиваться – секрет успеха от Елены Фроляк. Три сотни девушек, которые мечтают реализоваться, здесь на проекте от Фонда Елены Пинчук “Я смогу!” спрашивают обо всем. От того, куда пойти учиться, до того – как стать успешным в работе.
Четыре блока по полтора часа каждый. Медиа, публичное управление, общественный сектор и маркетинг. Наставницы – известные политики, общественные деятельницы, бизнесвумен.
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Почти пятьдесят известных женщин приняли менторство над девушками, помогают им реализовать идеи. Но успех проекта не только в личных достижениях участников, но и в глобальных изменениях по всей стране.
Менторкb уже общались с тысячами украинок, не только на общих встречах, но и лицом к лицу, вдохновляли и окрыляли, и продолжают это делать.
Ранее Факты ICTV писали, где взять вдохновение для гениальной идеи и как не потерять веру после поражения.Подписывайся на нас в Telegram. Следи за оперативными новостями!