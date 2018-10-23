Дырки по шею: куда делись миллионы на ремонт дорог и мостов Прикарпатья

Аварийные мосты и разбитые дороги. Пути Прикарпатья на зиму так и останутся непроезжими. В этом году использовали рекордную сумму на ремонт – более 200 миллионов гривен. Но вот только люди результата не видят.

10 лет назад асфальтовое покрытие забрало наводнение, с тех пор его не восстановили. Дорога важна не только для Ивано-Франковской области, это единственный доезд из Черновцов в отдаленные районы. С одной стороны – скала, с другой – вплотную река.

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Мосту более полувека. Несколько лет назад его признали непригодным, перекрыли движение, немного укрепили берега и вновь разрешили проезд.

К слову, закарпатское село Родниковая Гута еще два года назад было на грани вымирания. Заброшенное, запущенное, отдаленное. После объединения в территориальную общину – населенный пункт не узнать. Дороги строят, школу ремонтируют, клуб восстанавливают.

Опубликовано Октябрь, 23 в 10:38



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