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Пломба за 600 грн: на Прикарпатье государственная стоматология дороже частной

В Калуше на Прикарпатье стоматологи коммунальной клиники дерут с пациентов втридорога. Самая простая пломба – 600 гривен. Более сложный случай потянет на 1400 и никаких льгот.

Руководитель учреждения говорит, сами высчитывают тарифы. Ведь врачи за свой счет покупают оборудование, препараты, ремонтируют кабинеты. Впрочем, почему коммунальная стоматология дороже частной, объяснить не могут.

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В то же время, в Минздраве проблемы не видят и утверждают – определение цены – право каждого клиники, а люди могут выбрать, что им больше подходит.

Врачи говорят, их заставляют выставлять такие цены. Тарифы расписали, когда перешли в новый статус – коммунальное предприятие. Для экономии. Так работают уже несколько недель.

К слову, украинцы среди самых болезненных наций мира. В рейтинге здоровья от ВОЗ мы занимаем 97 место из 156.

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