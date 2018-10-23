Дірки по шию: куди поділися мільони на ремонт доріг і мостів Прикарпаття

Аварійні мости й розбиті дороги. Шляхи Прикарпаття на зиму так і залишаться непроїзними. Цього року використали рекордну суму на ремонт – понад 200 мільйонів гривень. Та от тільки люди результату не бачать.

10 років тому асфальтове покриття забрала повінь, відтоді його не відновили. Дорога важлива не лише для Івано-Франківщини, це єдиний доїзд з Чернівців до віддаленішого району. З одного боку – скеля, з другого – впритул ріка.

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Мосту більше півстоліття. Кілька років тому його визнали непридатним, перекрили рух, трохи укріпили береги і знову дозволили проїзд.

До слова, закарпатське село Родникова Гута ще два роки тому було на межі вимирання. Закинуте, занедбане, віддалене. Після об’єднання у територіальну громаду – населений пункт не впізнати. Дороги будують, школу ремонтують, клуб відновлюють.

Опубліковано Жовтень, 23 в 10:38



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