Дірявий дах, грибок, стіна обвалюється: аварійний гуртожиток Тернополя

У Тернополі сотня людей живе в аварійному гуртожитку. Мешканці нарікають на бездіяльність і байдужість комунальників і влади, ті – на самих пожильців.

Вже другий місяць стіна тримається лише на дерев’яних балках. Її до другого поверху планують розібрати і перемурувати. Проте ані кошторисного проекту, ані плану рятувальних робіт досі не розробили.

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Аварійний гуртожиток обіцяють відремонтувати. Але без участі мешканців не обійтися, тому фахівці радять їм скористатися різними програмами, наприклад, тепломодернізації, коли третину платять самі власники квартир, а решту надає місцевий бюджет.

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