Достаем противника, а он нас – нет: впечатление бойцов ВСУ от M777 и Excalibur

Американские пушки-гаубицы М777 полным ходом уничтожают врага на Южном фронте. Их работу демонстрируют наши военные, которые на боевых выходах разносят вражеские склады, технику, артиллерийские системы огня.

Украинские расчеты почти год работают с гаубицами и уверяют, что применение с ними снарядов Excalibur – самое лучшее сочетание, ведь снаряды дальнобойные (до 40 км) и очень эффективные.

После отработки цели главное – вовремя сняться с точки и перебазировать пушку в другое место, чтобы враг не успел ответить.

— Система высокотехнологичного управления гаубицы сбоев не дает, – говорят военные.

Для того чтобы расправляться с врагом с помощью систем и боеприпасов, нужно разбираться в нюансах. Для этого военнослужащие проходят подготовку.

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