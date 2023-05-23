Достаем противника, а он нас – нет: впечатление бойцов ВСУ от M777 и Excalibur
Американские пушки-гаубицы М777 полным ходом уничтожают врага на Южном фронте. Их работу демонстрируют наши военные, которые на боевых выходах разносят вражеские склады, технику, артиллерийские системы огня.
Украинские расчеты почти год работают с гаубицами и уверяют, что применение с ними снарядов Excalibur – самое лучшее сочетание, ведь снаряды дальнобойные (до 40 км) и очень эффективные.
После отработки цели главное – вовремя сняться с точки и перебазировать пушку в другое место, чтобы враг не успел ответить.
— Система высокотехнологичного управления гаубицы сбоев не дает, – говорят военные.
Для того чтобы расправляться с врагом с помощью систем и боеприпасов, нужно разбираться в нюансах. Для этого военнослужащие проходят подготовку.
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