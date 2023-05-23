Видео
Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Дальность стрельбы до 500 км и уничтожение ПВО: что такое ракетная система Искандер
Во время вручения Зеленскому премии Карла Великого произошел казус — что случилось
Возможны два сценария: что будет с Беларусью в случае смерти Лукашенко
Белорусский аналитик прокомментировал состояние здоровья Лукашенко после парада в Москве
Срочно
Во Львове слышны взрывы — ОВА сообщила подробности
Артур Свинаренко

Достаем противника, а он нас – нет: впечатление бойцов ВСУ от M777 и Excalibur

Американские пушки-гаубицы М777 полным ходом уничтожают врага на Южном фронте. Их работу демонстрируют наши военные, которые на боевых выходах разносят вражеские склады, технику, артиллерийские системы огня.

Украинские расчеты почти год работают с гаубицами и уверяют, что применение с ними снарядов Excalibur – самое лучшее сочетание, ведь снаряды дальнобойные (до 40 км) и очень эффективные.

После отработки цели главное – вовремя сняться с точки и перебазировать пушку в другое место, чтобы враг не успел ответить.

— Система высокотехнологичного управления гаубицы сбоев не дает, – говорят военные.

Для того чтобы расправляться с врагом с помощью систем и боеприпасов, нужно разбираться в нюансах. Для этого военнослужащие проходят подготовку.

Война в Украине
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Популярные видео
Пилот Karaya: одна эскадрилья F-16 в корне изменит ситуацию
Вадим Ворошилов (Karaya)
Поцеловал меня перед смертью: украинка в 20 лет стала вдовой бойца ВСУ с младенцем на руках
Достаем противника, а он нас – нет: впечатление бойцов ВСУ от M777 и Excalibur
Интенсивность боев на передовой возросла: к чему готовятся ВСУ
Бої на фронті
Не сдался врагу ценой жизни: история бойца Нацгвардии, убитого в плену
Полон
Маляр объяснила, для чего РФ фейки о “гибели” нашего командования
Достаем противника, а он нас – нет: впечатление бойцов ВСУ от M777 и Excalibur
Больше видео
Пилот Karaya: одна эскадрилья F-16 в корне изменит ситуацию
Вадим Ворошилов (Karaya)
Журналисты Фактов ICTV попали под обстрел в Северске
Достаем противника, а он нас – нет: впечатление бойцов ВСУ от M777 и Excalibur
Украинская молитва в лавре: как Епифаний провел литургию в Вербное воскресенье
Достаем противника, а он нас – нет: впечатление бойцов ВСУ от M777 и Excalibur
Заявление Путина о размещении ядерного оружия в Беларуси: реакция мира и какая угроза для Украины
Ядерна зброя
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь