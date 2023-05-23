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Дістаємо противника, а він нас – ні: враження бійців ЗСУ від M777 та Excalibur

Американські гармати-гаубиці М777 повним ходом знищують ворога на Південному фронті. Їхню роботу демонструють наші військові, що на бойових виходах розносять ущент ворожі склади, техніку, артилерійські системи вогню.

Українські розрахунки майже рік працюють з гаубицями і запевняють, що застосування з ними снарядів Excalibur – найкраще поєднання, адже снаряди далекобійні (до 40 км) і дуже ефективні.

Після відпрацювання цілі головне – вчасно знятися з точки і перебазувати гармату в інше місце, аби ворог не встиг відповісти.

– Система високотехнологічного управління гаубиці збоїв не дає, – кажуть військові.

Для того щоб розправлятися з ворогом за допомогою систем і боєприпасів, треба розумітись на нюансах. Для цього військовослужбовці проходять підготовку.

Війна в Україні
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