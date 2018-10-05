Дети и преподаватели оказались на улице: в Кременце разрушается музыкальная школа

В Кременце на Тернопольщине рушится одна из крупнейших в области музыкальных школ. Там учится 4 сотни детей.

Помещение никак не отремонтируют – за работу взялись более 10 лет назад – и конца края не видно.

Сейчас чтобы завершить работы надо 5 миллионов гривен, министерство культуры пообещало дать половину при условии, что местная власть выделит и свою часть. Впрочем, счета городского совета заблокированы, поэтому денег нет.

4 сотни детей и почти 50 преподавателей оказались на улице. Школа искусств стала непригодной для обучения.

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Чтобы заниматься музыкой дети и преподаватели проводят уроки там, где их приютили, хотя и понимают, что это временно. За день приходится добираться из одного конца города в другой. Носить с собой инструменты. Впрочем, прекращать обучение дети не хотят.

К слову, часть жителей Ватутино Черкасской области отрезана от города. Из-за аварийного пешеходного железнодорожного моста люди ежедневно вынуждены подвергать себя опасности, переходить целый ряд путей, переносить через них велосипеды и детские коляски. А иногда и под вагонами проползать и так 17 лет и, похоже, не последние.

Опубликовано Октябрь, 05 в 11:10



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