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Услуги качественные, а условия – ужас: в Верховине пациентов лечат в здании XIX века

Маленькие палаты, трухлявые стены, влага – в прикарпатской Верховине пациентов лечат в помещениях позапрошлого века.

Медики и больные на качество услуг не жалуются – клиника даже новый томограф купила, но денег на ремонт нет. Подмазать и подрисовать не выход – городу и району нужна новая больница, которую строят уже 35 лет, а сметы каждый раз дорожают. Чтобы переехать в новые корпуса надо 80 миллионов гривен.

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Палаты маленькие, чтобы поместить всех пациентов кровати поставили вплотную. Один корпус греют электронными обогревателями. Во втором старая котельная. Сэкономить энергоресурсы невозможно, потому что эти, как и остальные больничных корпусов, разобщены.

Напомним, со столичными переходами настоящая беда – ими реально страшно ходить. Все время боишься, что на  вот-вот что-то упадет, или ночью в темноте нападут.

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