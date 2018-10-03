Факты / Видео / Украина / Лететь и лезть под поездами за куском хлеба. Опасный переход в Черкасской области/

Лететь и лезть под поездами за куском хлеба. Опасный переход в Черкасской области

Четвертая часть жителей Ватутино Черкасской области отрезана от города. Из-за аварийного пешеходного железнодорожного моста люди ежедневно вынуждены подвергать себя опасности, переходить целый ряд путей, переносить через них велосипеды и детские коляски. А иногда и под вагонами проползать и так 17 лет и, похоже, не последние.

Особенно тяжело зимой, жалуются местные. Когда все засыпает снегом и несколько десятков вагоны не обойти, нельзя ни еды купить, ни к врачу добраться. Отрезана четверть города.

Смотрите: Только собрал первый урожай. На Прикарпатье АТОвца выгоняют с земли

Власти города уже не раз поднимали вопрос безопасного перехода здесь. Но самостоятельно сделать ничего не могут, потому что не станция, ни городов – не в коммунальной собственности. О создании альтернативного перехода говорится последние 13 лет. Но никак не могли согласовать место, безопасное для пешеходов и чтобы не препятствовало работе железной дороги, объясняет чиновник.

К слову, из-за застройки часть Одессы сползает в море.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Люди не хотят уезжать из села: как удачно объединилась община Черкасской области
В Черкасской области затопило школу, в которой ремонтировали крышу
Самые опасные мосты Киева: прогнозы и когда отремонтируют
Может обвалиться в любую минуту: на Прикарпатье разрушается мост
Дороги разрушены, люди в отчаянии: Черкасскую область затоплено
Сфотографируй уставший мост – новая акция в сети
Плогинг в Черкасской области: за 40 минут собрали тонну мусора
Думали, провалимся! Сколько еще селянам на Закарпатье ездить через аварийный мост

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка