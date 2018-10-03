Лететь и лезть под поездами за куском хлеба. Опасный переход в Черкасской области

Четвертая часть жителей Ватутино Черкасской области отрезана от города. Из-за аварийного пешеходного железнодорожного моста люди ежедневно вынуждены подвергать себя опасности, переходить целый ряд путей, переносить через них велосипеды и детские коляски. А иногда и под вагонами проползать и так 17 лет и, похоже, не последние.

Особенно тяжело зимой, жалуются местные. Когда все засыпает снегом и несколько десятков вагоны не обойти, нельзя ни еды купить, ни к врачу добраться. Отрезана четверть города.

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Власти города уже не раз поднимали вопрос безопасного перехода здесь. Но самостоятельно сделать ничего не могут, потому что не станция, ни городов – не в коммунальной собственности. О создании альтернативного перехода говорится последние 13 лет. Но никак не могли согласовать место, безопасное для пешеходов и чтобы не препятствовало работе железной дороги, объясняет чиновник.

К слову, из-за застройки часть Одессы сползает в море.

Опубликовано Октябрь, 03 в 11:06



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