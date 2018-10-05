Діти та викладачі опинилися на вулиці: у Кременці руйнується музична школа

У Кременці на Тернопільщині занепадає одна з найбільших в області музичних шкіл. Там навчається 4 сотні дітей.

Приміщення ніяк не відремонтують – за роботу взялися понад 10 років тому – і кінця краю не видно.

Нині аби завершити роботи треба 5 мільйонів гривень, міністерство культури пообіцяло дати половину за умови, якщо місцева влада виділить і свою частину. Втім, рахунки міської ради заблоковані, тож грошей немає.

4 сотні дітей та майже 50 викладачів опинилися на вулиці. Школа мистецтв стала непридатною для навчання.

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Аби займатися музикою діти та викладачі проводять уроки там, де їх прихистили, хоча й розуміють що це тимчасово. За день доводиться добиратися з одного кінця міста в інший. Носити з собою інструменти. Втім, припиняти навчання діти не хочуть.

До слова, частина жителів Ватутіного на Черкащині відрізана від міста. Через аварійний пішохідний залізничний міст люди щодня змушені наражати себе на небезпеку, переходити цілий ряд колій, переносити через них велосипеди і дитячі візки. А коли і під вагонами проповзати і так 17 років і, схоже, не останні.

Опубліковано Жовтень, 05 в 11:10



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