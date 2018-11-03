Для наведения и корректировки артиллерийского огня: кто создал Укроп

Юрий Добронравин – разработчик программы. Когда началась война, он работал в Казахстане – писал программы для компьютерных игр и тренажеров для местных военных. В Украину вернулся почти сразу, впрочем, на фронт его не взяли. Поэтому решил помогать интеллектом.

Его разработка называется Крапива. Сейчас она на вооружении в Нацгвардии и Минобороны. Программу совершенствуют, ведь программисты сначала вообще мало знали об артиллерии. А вот военным разработчиком стал запорожец Ярослав Шерстюк. Офицер 55-й артиллерийской бригады, не имеет профессионального технического образования. Сначала писал программы для удовольствия. И 2014 создал Укроп для наведения и корректировки артиллерийского огня.

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Программисты не скрывают: их наработки пытались украсть хакеры, но не удалось. В то же время, на западе такие программы есть, но не настолько совершенны и имеют множество ограничений. Украинцы же реально воюют, поэтому нет времени на бюрократию – или ты попадешь в врага, или он в тебя.

Волонтеры понимают, на своих изобретениях могли бы озолотиться, однако, работали не для того. Свои разработки они отдают Вооруженным силам бесплатно. Чтобы боги войны, как еще называют артиллеристов, оправдывали свое громкое название.

К слову, Вооруженные силы Украины провели боевые стрельбывблизи оккупированного Россией Крыма из зенитных ракетных комплексов Бук-М1 и С-300 различных модификаций.

Опубликовано Ноябрь, 03 в 20:28



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