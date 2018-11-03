Для наведення та корегування артилерійського вогню: хто створив Укроп

Юрій Добронравін – розробник програми. Коли почалася війна, він працював у Казахстані – писав програми для комп’ютерних ігор і тренажерів для тамтешніх військових. В Україну повернувся майже одразу, утім, на фронт його не взяли. Тож вирішив допомагати інтелектом.

Його розробка називається Кропива. Нині вона на озброєнні в Нацгвардії та міноборони. Програму удосконалюють, адже програмісти спочатку взагалі мало знали про артилерію. А от військовим розробником став запорожець Ярослав Шерстюк. Офіцер 55-ї артбригади, не має професійної технічної освіти. Спочатку писав програми для задоволення. Та 2014-створив Укроп для наведення та корегування артилерійського вогню.

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Програмісти не приховують: їхні наробки намагалися вкрасти хакери, та не вдалося. Водночас, на заході такі програми є, але не настільки досконалі та мають безліч обмежень. Українці ж реально воюють, тож не мають часу на бюрократію – або ти поцілиш ворога, або він – тебе.

Волонтери розуміють, на своїх винаходах могли б озолотитися, однак, працювали не для того. Свої розробки вони віддають Збройним силам безкоштовно. Аби боги війни, як ще називають артилеристів, виправдовували свою гучну назву.

До слова, Збройні сили України провели бойові стрільби поблизу окупованого Росією Криму із зенітних ракетних комплексів Бук-М1 та С-300 різних модифікацій.

Опубліковано Листопад, 03 в 20:28



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