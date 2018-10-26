Дни Польского кино в Киеве: Холодна війна, Найкращий і Готові на все. Екс-термінатор

В столице продолжаются Дни Польского кино. Будет много интересных картин. Среди них работа именитого оскароносного режиссера Павла Павликовсього – Холодная война.

Мировая премьера ленты с успехом прошла в Каннах и претендует на Оскар в этом году.

В программе фестиваля польского кино 5 фильмов на любой вкус – от общественных драм до молодежных комедий. Спортивная биографическая драма Найкращий, комедия Готові на все. Екс-термінатор о верных друзьях, которые с детства мечтали подорвать польскую металл-сцену и собирать толпы на свои концерты.

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Будут и приключения для всей семьи вместе с героями фильма Трабли. А еще покажут рассказ о дружбе, прощении и силе природы – Птахи співають у Кіґалі.

Также фильмами можно будет насладиться в Виннице, Одессе, Харькове и Луцке.

Напомним, в украинский прокат выходит лента Черный казак, по одноименному рассказу сказочника Сашка Лирника.

Опубликовано Октябрь, 26 в 11:21



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