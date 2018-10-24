Фильм-сказка Черный казак: мистическая любовь на фоне борьбы

Любовь, мистика и борьба за свою землю. В украинский прокат выходит лента Черный казак, по одноименному рассказу сказочника Сашка Лирника.

Ленту уже называют народной. Потому что и актеры, и съемочная группа работали бесплатно, и на экранизацию Черного казака деньги собирали сами.

Эти события разворачиваются в 16 веке. Главная героиня фильма Анна. Еще беременной, она потеряла своего мужа. Женщина одна воспитывает маленькую дочь и ведет домашнее хозяйство. И вдруг в ее жизни появляется мистика. Каждую ночь кто-то за Анну делает всю тяжелую работу.

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Она обращается за помощью к гадалке. И просит, чтобы та помогла ей увидеть невидимого помощника. Благодаря чарам гадалки, женщина становится невидимой и узнает, кто именно хозяйничает у нее ночью. Это казак в черном. Женщина в него влюбляется. Но мужчина проклят. И каждую ночь сюда приходит из мира мертвых. Поэтому, чтобы паре быть вместе, им придется преодолеть немало препятствий.

Создатели говорят, это фильм-сказка. В нем будет много спецэффектов и неожиданных сюжетных линий.

Напомним, в Украине впервые показали документальный фильм Путь в Бабий Яр. Там демонстрируются события, которые предшествовали уничтожению евреев в начале Второй мировой.

Опубликовано Октябрь, 24 в 10:41



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