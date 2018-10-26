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Дні Польського кіно у Києві: Холодна війна, Найкращий і Готові на все. Екс-термінатор

У столиці тривають Дні Польського кіно. Буде багато цікавих картин. Серед них робота іменитого оскароносного режисера Павла Павліковсього – Холодна війна.

Світова прем’єра стрічки з успіхом відбулася в Каннах і претендує на Оскар цього року.

У програмі фестивалю польського кіно 5 фільмів на будь-який смак – від суспільних драм до молодіжних комедій. Спортивна біографічна драма Найкращий, комедія Готові на все. Екс-термінатор про вірних друзів, що з дитинства мріяли підірвати польську метал-сцену і збирати натовпи на свої концерти.

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Будуть і пригоди для всієї родини разом з героями фільму Трабли.  А ще покажуть  розповідь про дружбу, прощення і силу природи – Птахи співають у Кіґалі.

Також фільмами можна буде насолодитися в Вінниці, Одесі, Харкові та Луцьку.

Нагадаємо, в український прокат виходить стрічка Чорний козак, за однойменним оповіданням казкаря Сашка Лірника.

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