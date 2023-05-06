Видео
Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
В Украине запретили географические названия, связанные с РФ — Зеленский подписал закон
В Почаевской лавре прихожане УПЦ МП заявили, что Путин — их правитель, а Украину бомбит Бог
Атаку на Кремль совершил опытный оператор беспилотника — эксперт
Била и издевалась: у самой старшей матери Украины забрали 12-летнюю дочь
Срочно
Все дроны и ракеты уничтожены: что известно об атаке на Киев ночью 4 мая
Алина Суюндукова, Журналист Вікна. Новини

ДНК. Свои: как женщина ищет информацию о брате в плену РФ

Оксана родом из Кривого Рога. Уже больше 5 лет она живет за границей. Но месяц назад она узнала, что ее родной брат Юрий, с первых дней войны защищавший Мариуполь, в русском плену.

Еще в детстве их родители умерли, и брат с сестрой воспитывались отдельно друг от друга. В последние годы они не общались, Юрий пошел на военную службу. Чтобы найти родную сестру мужа, его собратья сбились с ног, потому что только так могли получить всю информацию о его плену.

Оксана была в шоке, узнав, что Юрий на вражеской территории уже год. Чтобы узнать подробности о брате и ускорить его возвращение на родину, Оксана обратилась в программу ДНК. Свои. Хочет разыскать любимую Юрия, с которой он попал в российскую тюрьму. Девушка говорит, что узнала только имя – Людмила. А также то, что женщину недавно освободили из плена.

Но какими тайнами окутаны отношения брата и сестры? И какие ужасы пришлось пережить пленникам в России? Смотрите 7 мая в 21.00 на канале СТБ проект ДНК. Свои.

полон, СТБ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Больше видео
Журналисты Фактов ICTV попали под обстрел в Северске
ДНК. Свои: как женщина ищет информацию о брате в плену РФ
Украинская молитва в лавре: как Епифаний провел литургию в Вербное воскресенье
ДНК. Свои: как женщина ищет информацию о брате в плену РФ
Заявление Путина о размещении ядерного оружия в Беларуси: реакция мира и какая угроза для Украины
Ядерна зброя
Тренируются уничтожать врага! Как выглядит подготовка нового подразделения полиции “Лють”
ДНК. Свои: как женщина ищет информацию о брате в плену РФ
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь