ДНК. Свои: как женщина ищет информацию о брате в плену РФ

Оксана родом из Кривого Рога. Уже больше 5 лет она живет за границей. Но месяц назад она узнала, что ее родной брат Юрий, с первых дней войны защищавший Мариуполь, в русском плену.

Еще в детстве их родители умерли, и брат с сестрой воспитывались отдельно друг от друга. В последние годы они не общались, Юрий пошел на военную службу. Чтобы найти родную сестру мужа, его собратья сбились с ног, потому что только так могли получить всю информацию о его плену.

Оксана была в шоке, узнав, что Юрий на вражеской территории уже год. Чтобы узнать подробности о брате и ускорить его возвращение на родину, Оксана обратилась в программу ДНК. Свои. Хочет разыскать любимую Юрия, с которой он попал в российскую тюрьму. Девушка говорит, что узнала только имя – Людмила. А также то, что женщину недавно освободили из плена.

Но какими тайнами окутаны отношения брата и сестры? И какие ужасы пришлось пережить пленникам в России? Смотрите 7 мая в 21.00 на канале СТБ проект ДНК. Свои.

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