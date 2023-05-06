ДНК. Свої: як жінка шукає інформацію про брата у полоні РФ

Оксана родом з Кривого Рогу. Вже понад 5 років вона живе за кордоном. Але місяць тому вона дізналася, що її рідний брат Юрій, який з перших днів війни захищав Маріуполь, у російському полоні.

Ще в дитинстві їхні батьки померли, і брат із сестрою виховувалися окремо один від одного. Останні роки вони не спілкувалися, Юрій пішов на військову службу. Аби знайти рідну сестру чоловіка його побратими збилися з ніг, бо лише так могли отримати усю інформацію про його полон.

Оксана була шокована, дізнавшись, що Юрій на ворожій території вже рік. Аби дізнатися подробиці про брата та прискорити його повернення на батьківщину, Оксана звернулася на програму ДНК. Свої. Хоче розшукати кохану Юрія, з якою він потрапив до російської вʼязниці. Дівчина каже, що дізналася лише імʼя – Людмила. А також те, що жінку нещодавно звільнили з полону.

Та якими таємницями оповиті стосунки брата і сестри? І які жахи довелося пережити полоненим в Росії? Дивіться 7 травня о 21:00 на каналі СТБ проєкт ДНК. Свої.

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