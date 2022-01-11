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Факты / Видео / Украина / Общество

В Европу после праздников: на западной границе образовались километровые очереди

Анастасія Мазур ведуча програми Факти

На границе с Польшей застряли сотни машин из-за массового возвращения украинцев в Европу на работу после праздников.

Самая большая очередь из машин – во Львовской области.

За сутки украинские пограничники пропускают до полутысячи автомобилей, однако очередь в разы больше и тянется на несколько километров. Некоторым приходится ждать на границе по шесть или даже больше часов.

Сейчас идут переговоры с польской стороной, чтобы ускорить процесс пересечения границы украинцами.

Увеличение пассажиропотока фиксируют также на границах со Словакией и Венгрией.

В Госпогранслужбе отмечают, что ажиотаж на границе продлится до конца недели.

Ранее представители службы сообщали, что те путешественники, которые не сделали ПЦР-тесты на Covid-19 за 24 часа до въезда в Польшу, могут их сделать в мобильных лабораториях у пунктов пропуска Краковец, Шегини, Рава-Русская и Ягодин.

Однако, отмечают пограничники, эта процедура также может замедлять погранично-таможенное движение.

В течение 8-9 января границу Украины пересекло почти 100 тыс. человек и 17,5 тыс. автомобилей (в том числе на западном направлении – 32,7 тыс. человек и 7,8 тыс. единиц транспорта).

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