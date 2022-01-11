До Європи після свят: на західному кордоні утворились кілометрові черги

На кордоні з Польщею застрягли сотні машин через масове повернення українців до Європи на роботу після свят.

Найбільша черга з машин – у Львівській області.

За добу українські прикордонники пропускають до півтисячі автомобілів, однак черга в рази більша й протягається на кілька кілометрів. Декому доводиться чекати на кордоні по шість чи навіть більше годин.

Нині тривають перемовини з польською стороною, аби прискорити процес перетину кордону українцями.

Збільшення пасажиропотоку фіксують також на кордонах зі Словаччиною та Угорщиною.

У Держприкордонслужбі зазначають, що ажіотаж на кордоні триватиме до кінця тижня.

Раніше представники служби повідомляли, що ті подорожувальники, які не зробили ПЛР-тести на Covid-19 за 24 години до в’їзду в Польщу, можуть їх зробити в мобільних лабораторіях біля пунктів пропуску Краківець, Шегині, Рава-Руська та Ягодин.

Однак, відзначають прикордонники, ця процедура також може уповільнювати прикордонно-митний рух.

Протягом 8-9 січня кордон України перетнуло майже 100 тис. осіб та 17,5 тис. автомобілів (зокрема на західному напрямку – 32,7 тис. осіб та 7,8 тис. одиниць транспорту).

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.