Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Відео / Україна / Суспільство

До Європи після свят: на західному кордоні утворились кілометрові черги

Анастасія Мазур ведуча програми Факти

На кордоні з Польщею застрягли сотні машин через масове повернення українців до Європи на роботу після свят.

Найбільша черга з машин – у Львівській області.

За добу українські прикордонники пропускають до півтисячі автомобілів, однак черга в рази більша й протягається на кілька кілометрів. Декому доводиться чекати на кордоні по шість чи навіть більше годин.

Нині тривають перемовини з польською стороною, аби прискорити процес перетину кордону українцями.

Збільшення пасажиропотоку фіксують також на кордонах зі Словаччиною та Угорщиною.

У Держприкордонслужбі зазначають, що ажіотаж на кордоні триватиме до кінця тижня.

Раніше представники служби повідомляли, що ті подорожувальники, які не зробили ПЛР-тести на Covid-19 за 24 години до в’їзду в Польщу, можуть їх зробити в мобільних лабораторіях біля пунктів пропуску Краківець, Шегині, Рава-Руська та Ягодин.

Однак, відзначають прикордонники, ця процедура також може уповільнювати прикордонно-митний рух.

Протягом 8-9 січня кордон України перетнуло майже 100 тис. осіб та 17,5 тис. автомобілів (зокрема на західному напрямку – 32,7 тис. осіб та 7,8 тис. одиниць транспорту).

Теги: , , , , , , , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

У Комісії Україна-НАТО очікують на комплексний пакет санкцій проти РФ – Стефанішина
У Комісії Україна-НАТО очікують на комплексний пакет санкцій проти РФ – Стефанішина
Це неприйнятно: Блінкен розповів про можливі плани президента РФ
Це неприйнятно: Блінкен розповів про можливі плани президента РФ
NYT показало мапу розташування військ РФ вздовж кордону з Україною
NYT показало мапу розташування військ РФ вздовж кордону з Україною
До України з Польщі екстрадували ексдепутата, який перебував у розшуку за смертельну ДТП
До України з Польщі екстрадували ексдепутата, який перебував у розшуку за смертельну ДТП
Дуда спростив працевлаштування для українців у Польщі
Дуда спростив працевлаштування для українців у Польщі
Авто застрягло на залізничних коліях: у Польщі жінка дивом вижила в ДТП
Авто застрягло на залізничних коліях: у Польщі жінка дивом вижила в ДТП
Рада НАТО-Росія обговорить безпеку в Європі та ситуацію біля кордонів України – Столтенберг
Рада НАТО-Росія обговорить безпеку в Європі та ситуацію біля кордонів України – Столтенберг
З початку року ДПСУ не впустила до України майже сотню громадян: чверть – росіяни
З початку року ДПСУ не впустила до України майже сотню громадян: чверть – росіяни
Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка