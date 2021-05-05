Дохлая рыба и вонь: завод в Ровенской области подозревают в загрязнении реки

Экологические проблемы убивают людей не меньше техногенных, в Ровенской области разгорелся конфликт вокруг предприятия по переработке пластика.

Жители Млинова подозревают его в сливе опасных отходов производства в реку и подземные воды.

Люди, которые живут рядом, увидели, как через спрятанную в землю трубу что-то сливают, сняли на телефон и выложили в сеть.

Люди забили тревогу — так как совсем рядом река. Летом в ней дохнет рыба, вода вблизи дамбы сияет странными цветами и неприятно пахнет. Теперь местные понимают почему.

Руководитель предприятия, на котором перерабатывают пакеты на гранулы, уверяет, что за забор отходов не выливают.

Впрочем, люди владельцу не верят. Чтобы остановить отравление окружающей среды они обратились в полицию. Там начали уголовное производство. А вот местные власти в конфликт пока не вмешивается, мол — предприятие частное и проверять его не имеют права.

Вредные искусственные цветы

9 мая традиционно начинаются проводы, на которые украинцы идут на кладбище помянуть своих родных. Главным атрибутом как всегда становятся искусственные цветы, которые очень вредят окружающей среде.

Пластиковые венки не перерабатываются в Украине и превращаются в тонны мусора, который также нельзя сжигать, Факты ICTV готовы рассказать, как можно заменить искусственные цветы.

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