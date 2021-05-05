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Факти / Відео / Україна / Суспільство

Дохла риба і сморід: завод у Рівненській області підозрюють у забрудненні річки

Екологічні проблеми вбивають людей не менше техногенних, на Рівненщині розгорівся конфлікт довкола підприємства з переробки пластику. 

Жителі Млинова підозрюють його у зливі небезпечних відходів виробництва в річку та підземні води.

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Люди, які живуть поруч, побачили, як через заховану в землю трубу щось зливають, зафільмували на телефон та виклали у мережу.

Люди забили на сполох –  адже зовсім поруч річка. Влітку у ній дохне риба, вода поблизу дамби сяє дивними кольорами та неприємно смердить. Тепер місцеві розуміють чому.

Керівник підприємства, на якому переробляють пакети на гранули, запевняє, що  за паркан відходів не виливають.

Втім, люди власникові не вірять. Аби зупинити отруєння довкілля вони звернулися до поліції. Там почали кримінальне провадження. А от місцева влада у конфлікт поки не втручається, мовляв – підприємство приватне і перевіряти його не мають права.

Шкідливі штучні квіти

9 травня традиційно починаються проводи, на які українці йдуть на цвинтар пом’янути своїх рідних. Головним атрибутом як завжди стають штучні квіти, які надзвичайно шкодять довкіллю.

Пластикові вінки не переробляються в Україні і перетворюються на тонни сміття, яке також не можна спалювати, Факти ICTV готові розповісти, як можна замінити штучні квіти.

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