Дохлая рыба, коричневая вода и вонь: кто и почему загрязняет водоемы Днепра
В Днепре превращается в зловонное болото – огромное озеро Куриное.
Когда-то здесь купались дети, а сейчас вода коричневого цвета и дохлая рыба. В озеро недавно начала стекать канализация со всего соседнего жилого массива. Люди жалуются на нестерпимую вонь и волнуются за свое здоровье. Ведь озерная ядовитая вода попадает в грунтовые воды, а оттуда и в колодцы.
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Чиновники оправдываются, мол, ситуация с загрязнением озера – имеет многолетнюю историю. Говорят, уже неоднократно расчищали водоем, но контролировать слив нечистот трудно. Экологи бьют тревогу. Под угрозой загрязнения и река Днепр.
В Днепроводоканале объяснили, все дело в том, что канализационный коллектор рухнул. Сейчас, уверяют, работы по ликвидации завалов завершаются и в течение нескольких дней коллектор заработает в обычном режиме.
Напомним, уровень загрязнения воздуха в Европе бьет антирекорд.Подписывайся на нас в Telegram. Следи за оперативными новостями!