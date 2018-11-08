Дохла риба, коричнева вода та сморід: хто та чому забруднює водойми Дніпра

У Дніпрі перетворюється на смердюче болото – величезне озеро Куряче.

Колись тут купалися діти, а нині вода коричневого кольору і дохла риба. В озеро нещодавно почала стікати каналізація з усього сусіднього житлового масиву. Люди скаржаться на нестерпний сморід і хвилюються за своє здоров’я. Адже озерна отруйна вода потрапляє до ґрунтових вод, а звідти й до колодязів.

Дивіться: З 4 грн до 9: вартість проїзду у Тернополі зросла на 200%

Чиновники виправдовуються, мовляв, ситуація із забрудненням озера – має багаторічну історію. Кажуть, вже неодноразово розчищали водоймище, але контролювати злив нечистот важко. Екологи б’ють на сполох. Під загрозою забруднення і річка Дніпро.

В Дніпроводоканалі пояснили, вся справа в тому, що каналізаційний колектор завалився. Нині, запевняють, роботи з ліквідації завалів завершуються і впродовж кількох днів колектор запрацює у звичному режимі.

Нагадаємо, рівень забруднення повітря в Європі б’є антирекорд.

Опубліковано Листопад, 08 в 10:49



Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.