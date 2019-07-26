Судьбы местных и военных переплетаются. Как ребята служат в зоне ООС

Жизнь на передовой соединяет совершенно разные профессии и людей.

21-летний боец ​​Владимир всего месяц на войне. За это время успел научиться патроны террористов определять на слух.

Парень из Краматорска Донецкой области, когда в родном городе началась война, еще был несовершеннолетним. Когда подрос, вместо срочной службы ушел на передовую вытеснять врага.

Армеец Дмитрий тоже уже считает себя местным. Ведь год назад, когда защищал подступы Авдеевки, женился на местной девушке. Теперь снова вернулся защищать уже родной город.

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Судьбы местных и военных часто переплетаются на всех участках фронта. Армейцы ищут подходы к здешним, здешние часто помогают военным, и нередко побеждает любовь. А вот отношения по ту сторону столкновения короткие.

Трудно оиметь отношения с теми, кто предал Родину, или приехал из соседней страны, чтобы тебя убить, даже во время режима прекращения огня.

Армеец Павел также с Донбасса. Уже несколько лет шахтерский фронт променял на армейский.

Хотя Павел признается, шахту и передовую сравнивать нельзя. Под землей он зарабатывает деньги, перед врагом – защищает родную землю.

К слову, на передовой имеем первого раненого за время так называемого перемирия.

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