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Первый раненый за время перемирия: боевики не прекращают открывать огонь

На передовой имеем первого раненого за время так называемого перемирия. После суток полной тишины – наемники устроили обстрел в Луганской области. В то же время миссия ОБСЕ за первые трое суток перемирия насчитала аж 500 нарушений.

Армеец Павел рассказывает, как еще на прошлой неделе боевики забрасывали его позиции реактивными гранатами. Большие калибры и плотность обстрелов демонстрируют хвостовики на подходе к позициям, которые кажется, навечно застряли в фронтовых дорогах.

Смотрите: Третьи сутки пулемет на отдыхе: ВСУ не отвечают на обстрелы боевиков

Несмотря на тишину на первый взгляд, правила передовой остаются неизменными. Есть участки, где проходят, а где протекают. По соседней позиции боевики открывают огонь, стреляют калибром 5,45 и одиночными ВОГами.

ВОГ – это 40-миллиметровый гранатометный выстрел, то есть граната, имеет вес в четверть килограмма, которая при взрыве разлетается на осколки в 10 метрах.

Однако такие одиночные выстрелы, или беспорядочный огонь боевиков для военнослужащих не считается обстрелом. Хотя в миссии ОБСЕ насчитали за первые трое суток так называемой тишины более полутысячи случаев ее нарушения.

Правда международные наблюдатели считали каждый взрыв, каждый выстрел. В штабе ООС до 25 июля зафиксировали всего три случая нарушения режима прекращения огня. Во время сегодняшнего последнего – в Луганской области ранен боец.

Признаков завершения боевых действий, свертывание российских сил армейцы на передовой не замечают. Напротив, противник активно проводит аэроразведку, прогревает технику и юбилейный 20 режим тишины рискует повторить судьбу предыдущих.

Напомним, СБУ задержала танкер РФ NEYMA, блокировавший корабли Украины в Керченском проливе.

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