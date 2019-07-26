Долі місцевих і військових переплітаються. Як хлопці служать у зоні ООС

Життя на передовій об’єднує абсолютно різні професії та людей.

21-річний боєць Володимир всього місяць на війні. За цей час встиг навчитися набої терористів визначати на слух.

Хлопець з Краматорська Донецької області, коли в рідному місті почалася війна, ще був неповнолітнім. Коли підріс, замість строкової служби пішов на передову витісняти ворога.

Армієць Дмитро теж вже вважає себе місцевим. Адже рік тому, коли захищав підступи Авдіївки, одружився на місцевій дівчині. Тепер знову повернувся боронити вже рідне місто.

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Долі місцевих і військових часто переплітаються на всіх ділянках фронту. Армійці шукають підходи до тутешніх, тутешні часто допомагають військовим, і нерідко перемагає любов. А от стосунки по ту сторону зіткнення короткі.

Важко оформити стосунки з тими хто зрадив Батьківщину, або приїхав з сусідньої країни, щоб тебе вбити, навіть під час режиму припинення вогню.

Армієць Павло також з Донбасу. Вже кілька років як шахтарський фронт проміняв на армійський.

Хоча Павло зізнається, шахту і передову порівнювати не можна. Під землею він заробляє гроші, перед ворогом – захищає рідну землю.

До слова, на передовій маємо першого пораненого за час так званого перемир’я.

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