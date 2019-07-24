Третьи сутки пулемет на отдыхе: ВСУ не отвечают на обстрелы боевиков

На передовой сейчас относительно спокойной. За минувшие сутки была одна провокация. Около 9 утра возле Луганского оккупанты 10 минут вели огонь по нашим опорных пунктах с автоматического гранатомета и стрелкового оружия. Потерь нет.

Третьи сутки пулемет бойца Владимирова на отдыхе. Хотя противник из села напротив таки нарушил режим тишины, армейцы огонь в ответ не открывали.

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Село с которого боевики открыли огонь утром 24 июля – в двух километрах отсюда. Там давно жилые дома – это бойницы, а улицы – настоящий укрепрайон.

Накануне из села работали с автоматического гранатомета и пулеметов, хотя сам населенный пункт буквально нашпигован различными калибрами. Утром боевики били по соседним позициям, как стемнело, одиночные выстрелы армейцы засекли и в свою сторону.

Хотя армейцы признают, когда противник открывает огонь, так спокойнее. Видно его расположения и оружие. А режим прекращения огня воспринимают с опаской.

Среди военных на передовой армеец с почтенным возрастом и позывным Дед. Пошел в армию потому что его зятя убили боевики.

Военный убежден, перемирие может сыграть на руку врагу. По другую сторону линии соприкосновения замечено передвижение техники, гудение боевых машин пехоты. Противник затаил дыхание перед вероятным ударом, и предотвратить будущую атаку в новых условиях невозможно.

Напомним, в оккупированном Донбассе боевики проводят военно-полевые сборы. Возраст призывников составляет от 8 до 35 лет.

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