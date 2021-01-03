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Присоединились к программе NASA и вернули Маркива: положительные моменты 2020 года

2020 год был не только годом неудач и неурядиц. Были в нем и положительные события.

Одной из них для Украины стало освобождение Виталия Маркива. 3 ноября суд наконец признал его невиновным в убийстве двух человек на Донбассе и он смог вернуться домой. Кроме того, в 2020 году на Родину смогли вернуться и 20 пленных украинцев.

Украина еще на несколько шагов приблизилась к цифровому государству. Запустили приложение Дия, которое за 10 месяцев установили 5 млн пользователей.

Также в 2020 году Украина смогла присоединиться к космической программе NASA.

Особым этот год был и для женщин. Президент присвоил звание генерала второй женщине в истории Украины – Юлии Лапутиной. Впервые в истории украинская женская сборная получила золото чемпионата Европы по спортивной гимнастике в командном многоборье. А спортсменку Дарью Белодед Международная федерация дзюдо признала лучшей дзюдоисткой планеты 2019-2020-х годов.

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Однако славился год не только женщинами, но и мужчинами. Именно в 2020 году украинец Алексей Новиков стал самым сильным человеком планеты.

Свои победы были и в украинском кино. Сериал Поймать Кайдаша стал лидером среди просмотров.

В 2020 году в Украины все же были свои победы. И самая главная борьба, которую ей осталось побороть в 2021 году – это пандемия коронавируса. Но украинцы сильный народ и у нас все впереди.

Нельзя отрицать, что к 2020 год стал вызовом для всего мира. Но все же, несмотря на все положительные моменты, которые были, в общем украинцы определяют прошлый год, как отрицательный.

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