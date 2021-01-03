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Долучились до програми NASA та повернули Марківа: позитивні моменти 2020 року

2020 рік був не лише роком невдач та негараздів. Були в ньому і позитивні події.

Однією з них для України стало звільнення Віталія Марківа. 3 листопада суд нарешті визнав його невинним у вбивстві двох людей на Донбасі і він зміг повернутися додому. Окрім того, у 2020 році на Батьківщину змогли повернутись і 20 полонених українців.

Україна ще на кілька кроків наблизилася до цифрової держави. Запустили додаток Дія, який за 10 місяців встановили 5 млн користувачів.

Також у 2020 році Україна змогла долучитись до космічної програми NASA.

Особливим цей рік був і для жінок. Президент присвоїв звання генерала другій жінці в історії України – Юлії Лапутіній. Вперше в історії українська жіноча збірна отримала золото чемпіонату Європи зі спортивної гімнастики в командному багатоборстві. А спортсменку Дар’ю Білодід Міжнародна федерація дзюдо визнала найкращою дзюдоїсткою планети  2019-2020-х років.

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Проте славився рік не лише жінками, але й чоловіками. Саме у 2020 році українець Олексій Новіков став найсильнішою людиною планети.

Свої перемоги мало і українське кіно. Серіал Спіймати Кайдаша став лідером серед переглядів.

За 2020 рік Україна все ж мала свої перемоги. І найголовніша боротьба, яку їй залишилось побороти у 2021 році – це пандемія коронавірусу. Але українці сильний народ і у нас усе попереду.

Не можна заперечити, що 2020 рік став викликом для усього світу. Але все ж попри усі позитивні моменти, які були, загалом українці визначають минулий рік, як негативний.

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