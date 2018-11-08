Дома учатся второй месяц: на Волыни родители не пускают детей в аварийную школу

Они не пускают своих детей в школу уже два месяца, потому что боятся за их безопасность. А их за это в суд. Жителей села Стобыховка на Волыни штрафуют – за срыв учебного процесса.

Родители объясняют, десятилетия чиновники не могут начать строительство новой школы. А старая – аварийная, тесная и холодная. Учиться там просто невозможно. Поэтому дети сидят по домам.

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Рассмотрение админдела продолжается почти 4 часа. Ознакомившись с документами, судья признал отца виновным. Штраф до 1700 гривен.

К слову, в Днепре превращается в зловонное болото – огромное озеро Куриное.

Опубликовано Ноябрь, 08 в 14:30



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