Факти / Відео / Україна / Дома вчаться другий місяць: на Волині батьки не пускають дітей у аварійну школу/

Дома вчаться другий місяць: на Волині батьки не пускають дітей у аварійну школу

Вони не пускають своїх дітей до школи вже два місяці, бо бояться за їхню безпеку. А їх за це до суду. Жителів села Стобихівка на Волині штрафують – за зрив навчального процесу.

Батьки пояснюють, десятиліття чиновники не можуть почати будівництво нової школи. А стара – аварійна, тісна і холодна. Вчитися там просто неможливо. Тож діти сидять по домівках.

Дивіться: Крадіжки, п’яні розбої, вбивства і ґвалтування: чи потрібна поліція у потягах

Розгляд адмінсправи триває майже 4 години. Ознайомившись з документами, суддя визнав батька винним. Штраф до 1700 гривень.

До слова, у Дніпрі перетворюється на смердюче болото – величезне озеро Куряче.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

36 см і легше за буханку хліба: як в Україні рятують недоношених немовлят
У США авто в’їхало в зупинку – загинули школярі
За дітьми в Америку! Українські зірки, що народжували в США
Самогубство школярки у Харкові
У Харкові батько знайшов 14-річну доньку на балконі у зашморгу
Суд над вбивцею свої дітей
Киянку, яка втопила дітей в озері, взяли під варту
Житло є, а за документами немає: у Черкасах скандал з соціальним будинком
Безпека в школах України: експеримент Фактів ICTV
Булінг у Харкові: учениці не дали торт, бо мама не здала гроші

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка