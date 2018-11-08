Дома вчаться другий місяць: на Волині батьки не пускають дітей у аварійну школу

Вони не пускають своїх дітей до школи вже два місяці, бо бояться за їхню безпеку. А їх за це до суду. Жителів села Стобихівка на Волині штрафують – за зрив навчального процесу.

Батьки пояснюють, десятиліття чиновники не можуть почати будівництво нової школи. А стара – аварійна, тісна і холодна. Вчитися там просто неможливо. Тож діти сидять по домівках.

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Розгляд адмінсправи триває майже 4 години. Ознайомившись з документами, суддя визнав батька винним. Штраф до 1700 гривень.

До слова, у Дніпрі перетворюється на смердюче болото – величезне озеро Куряче.

Опубліковано Листопад, 08 в 14:30



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