Кражи, пьяные разбои, убийства и насилие: нужна ли полиция в поездах

10 тысяч правонарушений произошло в прошлом году в украинских поездах. Кражи, пьяные разбои, убийства и насилие – это неполный перечень того, что с вами может произойти в украинских поездах. Раньше в каждом поезде были полицейские. Сейчас транспортная полиция ликвидирована.

В случае инцидента копов вызывают на ближайшую станцию. Но успеют ли они доехать и помочь, практика показывает – не всегда.

Если времени на остановку мало или группа не успевает добраться – информацию передают на следующую станцию. Проводники жалуются – ситуация с каждым годом усложняется. И справиться с преступниками, особенно женщинам, невозможно.

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Сейчас в Украине курсирует 250 поездов. В сутки надо 3 смены по два правоохранителя. Получилось 750 работников. При зарплате в 10 тысяч гривен, что является несколько выше средней, в месяц нужно 7,5 миллионов гривен, или 90 миллионов в год. Учитывая, что только НДС Укрзализныця платит более миллиарда – 10% это, возможно, и есть цена нашей с вами безопасности.

Напомним, с понедельника Тернополь лихорадит. Люди массово ходят пешком, автомобили стоят в пробках, а маршрутки саботируют свою работу.

Опубликовано Ноябрь, 08 в 10:26



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