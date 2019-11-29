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Дональд Туск уходит с должности – кто станет новым главой Совета Европы

Председатель Европейского Совета Дональд Туск уходит с должности, уже 1 декабря заканчивается его 5-летний срок. Все это время Туск был большим другом Украины и активно поддерживал наши интересы в Европе.

Новым главой Совета Европы станет бывший премьер-министр Бельгии – Шарль Мишель. Сегодня в Брюсселе Дональд Туск официально передал Мишелю символ председателя Совета – золотистый колокольчик. Во время своего выступления новый президент Совета Европы заявил, что планирует, прежде всего, укрепить общую оборону. Еще одним акцентом станет сплочение отношений между всеми членами Совета. А Туск теперь возглавит Европейскую народную партию.

 

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