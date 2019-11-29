Дональд Туск йде з посади – хто стане новим очільником Ради Європи

Голова Європейської Ради Дональд Туск йде з посади, вже 1 грудня спливає його 5-річний термін. Увесь цей час Туск був великим другом України і активно підтримував наші інтереси в Європі.

Новим очільником Ради Європи стане колишній прем’єр-міністр Бельгії – Шарль Мішель. Сьогодні у Брюсселі Дональд Туск офіційно передав Мішелю символ голови Ради – золотистий дзвіночок. Під час свого виступу новий президент Ради Європи заявив, що планує, насамперед, зміцнити загальну оборону. Ще одним акцентом стане згуртування відносин між усіма членами Ради. А Туск тепер очолить Європейську народну партію.

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