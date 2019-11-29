Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Світ

Дональд Туск йде з посади – хто стане новим очільником Ради Європи

Голова Європейської Ради Дональд Туск йде з посади, вже 1 грудня спливає його 5-річний термін. Увесь цей час Туск був великим другом України і активно підтримував наші інтереси в Європі.

Новим очільником Ради Європи стане колишній прем’єр-міністр Бельгії – Шарль Мішель. Сьогодні у Брюсселі Дональд Туск офіційно передав Мішелю символ голови Ради – золотистий дзвіночок. Під час свого виступу новий президент Ради Європи заявив, що планує, насамперед, зміцнити загальну оборону. Ще одним акцентом стане згуртування відносин між усіма членами Ради. А Туск тепер очолить Європейську народну партію.

 

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Туск очолив Європейську народну партію
Зеленський обговорив з Туском Північний потік-2 і енергобезпеку в Європі
Туск: Росія – стратегічна проблема ЄС
ЄС погодився відтермінувати Brexit до 31 січня 2020
Новий Верховний суд сприяє правосуддю та дотриманню законів – Рада Європи
Зеленський і Туск обговорили результати саміту G7
Саміт G7: що обговорюватимуть і чому важливий для України
На саміт G7 краще запросити Україну, а не РФ – Туск

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка