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Туск возглавил Европейскую народную партию

Новым лидером Европейской народной партии избран Дональд Туск, уходящий с должности президента Европейского Совета.

дональд туск

На 24 съезде Европейской народной партии в Загребе (Хорватия) избрали нового главу.

За Дональда Туска проголосовал 491 делегат, 37 были против.

Он вступит в новую должность 1 декабря, заменив Жозефа Дойля.

Читайте: Туск: Россия – стратегическая проблема ЕС

Дональд Туск два срока был президентом Евросовета – с 2014 года.

А перед этим, с 2007-го по 2014 год, занимал должность премьер-министра Польши.

Источник: EPP

Фото: Dreamstime

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