Новым лидером Европейской народной партии избран Дональд Туск, уходящий с должности президента Европейского Совета.
На 24 съезде Европейской народной партии в Загребе (Хорватия) избрали нового главу.
За Дональда Туска проголосовал 491 делегат, 37 были против.
Он вступит в новую должность 1 декабря, заменив Жозефа Дойля.
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Дональд Туск два срока был президентом Евросовета – с 2014 года.
А перед этим, с 2007-го по 2014 год, занимал должность премьер-министра Польши.
Источник: EPP
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