Помощь раненому и бег с препятствиями – обучение резервистов в Десне

В Украине продолжаются масштабные сборы резервистов первой очереди, которые начались в начале недели. С военкоматов десятки тысяч человек отправились в учебные центры и бригад, где ближайшие несколько недель будут вспоминать навыки своих военных профессий. Более тысячи резервистов прибыли в Десну. Это танкисты, стрелки, зенитчики. Львиная доля из них с боевым опытом.

Танковые войска, навыки маневрирования вспоминают водители механики. Задача не только преодолеть препятствия на дистанции, а сделать это как можно скорее.

Одно из нововведений на собрании. Полоса препятствий для боевого слаживания экипажа в экстремальных условиях.

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Оказания помощи раненому, транспортировки боеприпасов и горючего, бег с препятствиями – с таким резервисты сталкиваются впервые. И признаются – каждый элемент может понадобиться в боевых условиях.

В Десне обучение проходят около тысячи резервистов из 10 военных специальностей. Если не будет полномасштабного вторжения российской армии, к новому году все они вернутся со сборов домой.

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Опубликовано Декабрь, 06 в 20:14



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