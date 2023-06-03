Допросы, травля и унижения: как оккупанты обращаются с похищенными детьми

За весь период полномасштабной войны россияне насильственно вывезли на оккупированные территории или в РФ около 300 тыс. несовершеннолетних. Причем, называют они это спасением. Пропаганда Кремля разработала даже методичку, которой пытаются оправдать свои действия: мол, Украине не нужны ее дети, и вообще – в России настоящий рай и куча перспектив для молодежи.

6 месяцев травли, унижения и допросов – все это пришлось пережить 17-летнему Владу Руденко. Русские буквально украли его у матери и вынудили поступить в военно-морскую академию на временно оккупированной территории Херсонщины.

Как только появилась возможность – мать отправилась на спасение сына. Женщине пришлось выдержать трехдневный допрос на детекторе лжи. К тому же обязательным условием было сняться в пропагандистском ролике для российских СМИ.

Помогла провести операцию по возвращению организация Save Ukraine. Вместе с Владом домой приехали еще 19 детей. Учредители фонда говорят, что сейчас спасать юных украинцев от насильственной русификации стало еще труднее.

Специалисты центра противодействия дезинформации проанализировали стратегию российской пропаганды. В вопросе похищения детей враг использует три главных нарратива. Первый: якобы Россия – это рай для детей. И это не похищение вовсе, а спасение. Второй: то, что якобы Украине безразличны собственные граждане и никто возвращать их не хочет. И третий, еще абсурднее: то, что дети, которые ради безопасности переехали жить в соседние страны Европы, становится жертвами насилия и торговли людьми.

Но одно событие заставило кремлевский аппарат пропаганды перейти от атаки к обороне. А именно – ордер Международного уголовного суда на арест Путина и Марии Львовой-Беловой.

— Подобные решительные шаги от международного сообщества смогут помочь Украине быстрее вернуть всех детей, – уверена уполномоченная президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук.

В настоящее время вернуть домой из РФ и оккупированных территорий удалось пока только 371 украинского ребенка.

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