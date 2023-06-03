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Єгор Ромахло, Журналіст Факти ICTV

Допити, цькування та приниження: як окупанти поводяться з викраденими дітьми

За весь період повномасштабної війни росіяни насильно вивезли на окуповані території або до РФ майже 300 тис. неповнолітніх. При чому, називають вони це порятунком. Пропаганда Кремля розробила навіть методичку, якою намагаються виправдати власні дії: мовляв, Україні не потрібні її діти, і взагалі – у Росії справжній рай і купа перспектив для молоді.

6 місяців цькування, приниження та допитів – усе це довелося пережити 17-річному Владові Руденку. Росіяни буквально вкрали його у матері та змусили вступити до військово-морської академії на тимчасово окупованій території Херсонщини.

Як тільки з’явилася можливість – матір вирушила на порятунок сина. Жінці довелося витримати триденний допит на детекторі брехні. До того ж, обов’язковою умовою було знятися у пропагандистському ролику для російських ЗМІ.

Допомогла провести операцію з повернення організація Save Ukraine. Разом із Владом додому приїхали ще 19 дітлахів. Та засновники фонду кажуть, що зараз рятувати юних українців від насильної русифікації стало ще важче.

Фахівці центру протидії дезінформації проаналізували стратегію російської пропаганди. У питанні викрадення дітей ворог використовує три головних наративи. Перший: начебто Росія – то рай для дітей. І це не викрадення вазагалі, а порятунок. Другий: те, що нібито Україні байдуже на власних громадян і ніхто повертати їх не хоче. І третій, ще абсурдніший: те, що малеча, яка заради безпеки переїхала жити у сусідні країни Європи, стає жертвами насилля та торгівлі людьми.

Та одна подія змусила кремлівський апарат пропаганди перейти від атаки до оборони. А саме – ордер Міжнародного кримінального суду на арешт Путіна та Марії Львової-Бєлової.

– Подібні рішучі кроки від міжнародної спільноти зможуть допомогти Україні швидше повернути усіх дітей, – в цьому впевнена уповноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук.

Наразі повернути додому з РФ та окупованих територій вдалося поки лише 371 українську дитину.

Війна в Україні, Міжнародний кримінальний суд, Росія, РФ
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