Дорога-фантом в Черкассах унесла жизнь байкера. Почему не могут найти виновных

Дорога-фантом в Черкассах.

По факту она есть, но по документам никому не принадлежит. Почти полтора километра сплошных ям и выбоин. Чуть ли не ежемесячно здесь случаются аварии, две из них фатальны. Но виноваты не несут наказания, потому что владельца у дороги нет.

1400 метров аварийной дороги, небольшой отрезок из Черкасс в направлении Смелы и Умани, не раз приносил большое горе.

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Трасса обильно усеяна глубокими выбоинами, в которых гибнут люди. Накануне здесь разбился насмерть байкер из Одесской области. Возвращался домой с девушкой с фестиваля, колесо мотоцикла попало в яму.

Аварии с травмированными здесь случаются каждые 2 месяца, говорят в полиции. И если это из-за аварийного состояния дороги, то протокол составлять просто не на кого. Этот отрезок без хозяина, все письма чиновников найти владельца, безрезультатны.

От этого отрезка открещиваются все чиновники от городских до областных.

Пока чиновники переписываются друг с другом и отписываются от собственности на эту дорогу, коллеги погибшего байкера уже наняли юриста и обещают дойти до конца в этом деле.

Напомним, вблизи Станицы Луганской фура врезалась в микроавтобус – 8 пострадавших.

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